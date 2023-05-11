Si gioca con partite in quattro tempi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si gioca con partite in quattro tempi' è 'Pallacanestro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLACANESTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si gioca con partite in quattro tempi" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si gioca con partite in quattro tempi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pallacanestro? Il pallacanestro è uno sport in cui si disputano incontri suddivisi in quattro periodi, richiedendo abilità nel lancio, nel dribbling e nella difesa. È uno sport dinamico che coinvolge due squadre che cercano di segnare nel canestro avversario, richiedendo coordinazione e strategia. La partita si svolge in un campo rettangolare con un canestro a ogni estremità, e la vittoria dipende dalla capacità di mettere più punti a referto.

La soluzione associata alla definizione "Si gioca con partite in quattro tempi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si gioca con partite in quattro tempi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Pallacanestro:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona C Como A Ancona N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si gioca con partite in quattro tempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

