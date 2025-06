Lo sport dalla caratteristica palla a spicchi nei cruciverba: la soluzione è Pallacanestro

PALLACANESTRO

Perché la soluzione è Pallacanestro? Il termine pallacanestro indica uno sport di squadra in cui si cerca di segnare punti facendo passare la palla attraverso il canestro avversario. Nato negli Stati Uniti, è conosciuto anche come basket e si distingue per l'uso della palla a spicchi, che richiede abilità, velocità e tattica. È uno degli sport più popolari al mondo, coinvolgendo milioni di appassionati e atleti.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

