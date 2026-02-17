Acquistano a partite

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Acquistano a partite' è 'Grossisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROSSISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Acquistano a partite" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Acquistano a partite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Grossisti? I grossisti sono imprese che comprano grandi quantità di merci direttamente dai produttori, per poi rivenderle a rivenditori o altri operatori economici. Questo modo di acquisto permette loro di ottenere prezzi più vantaggiosi e di distribuire prodotti su larga scala. Attraverso questa attività, facilitano la disponibilità di beni sul mercato e supportano la rete commerciale. La loro funzione è essenziale nel sistema di distribuzione.

La definizione "Acquistano a partite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Acquistano a partite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Grossisti:

G Genova R Roma O Otranto S Savona S Savona I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Acquistano a partite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

