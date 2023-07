Si affollano per le partite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affollano per le partite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STADI

Significato/Curiosità : Si affollano per le partite

Gli "stadi" sono luoghi in cui le persone si affollano per assistere a eventi sportivi, come partite di calcio, rugby, baseball e molti altri. Questi impianti sportivi sono progettati per ospitare un gran numero di spettatori e offrire loro un'esperienza confortevole e coinvolgente. Gli stadi sono dotati di tribune, posti a sedere, spazi per i tifosi, servizi igienici e spesso strutture di ristorazione. Oltre a ospitare le partite, gli stadi sono anche luoghi di socializzazione, celebrazione e creazione di ricordi duraturi. Diventano centri focali per la passione e l'entusiasmo dei tifosi, creando un'atmosfera unica di eccitazione e unità.

Altre risposte alla domanda : Si affollano per le partite : affollano; partite; affollano le località turistiche; affollano i negozi; Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara; affollano le scene liriche; L affollano gli studenti; Gli affollamenti al termine delle partite di calcio; Edificio coperto sede di partite e concerti; Si gioca con partite in quattro tempi; Le partite di spareggio; Struttura per concerti e partite di basket;

