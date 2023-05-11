del disco: interessa le vertebre

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'del disco: interessa le vertebre' è 'Ernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ERNIA

Perchè la soluzione è Ernia? Un'ernia del disco si verifica quando il materiale interno si spinge fuori, toccando le vertebre e causando dolore. Questa condizione può influenzare i movimenti quotidiani, creando fastidio e limitazioni, ma spesso si può alleviare con cure mirate e attenzione alla postura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: del disco: interessa le vertebre
  • Risposta: ERNIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ENA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ernia'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

del disco: interessa le vertebre: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "del disco: interessa le vertebre", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ernia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'disco'

Cruciverba con 'interessa'

Cruciverba con 'vertebre'