del disco: interessa le vertebre

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'del disco: interessa le vertebre' è 'Ernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R N I A

Perchè la soluzione è Ernia? Un'ernia del disco si verifica quando il materiale interno si spinge fuori, toccando le vertebre e causando dolore. Questa condizione può influenzare i movimenti quotidiani, creando fastidio e limitazioni, ma spesso si può alleviare con cure mirate e attenzione alla postura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: del disco: interessa le vertebre

del disco: interessa le vertebre Risposta: ERNIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: E N A

Inizia con: E

E Finisce con: A

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del disco: interessa le vertebre: risposta da 5 lettere

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