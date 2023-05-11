del disco: interessa le vertebre
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'del disco: interessa le vertebre' è 'Ernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ernia? Un'ernia del disco si verifica quando il materiale interno si spinge fuori, toccando le vertebre e causando dolore. Questa condizione può influenzare i movimenti quotidiani, creando fastidio e limitazioni, ma spesso si può alleviare con cure mirate e attenzione alla postura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: del disco: interessa le vertebre
- Risposta: ERNIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ENA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
del disco: interessa le vertebre: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "del disco: interessa le vertebre", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ernia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.