Compianta star della disco music

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Compianta star della disco music' è 'Donna Summer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DONNA SUMMER

Perché la soluzione è Donna Summer? Donna Summer è stata una figura iconica della musica dance e disco degli anni Settanta e Ottanta. La sua voce potente e coinvolgente ha contribuito a definire uno stile inconfondibile che ha dominato le piste da ballo di tutto il mondo. Con successi memorabili, ha portato l’energia della musica disco a un pubblico vasto e appassionato. La sua presenza sul palco e il suo talento vocale sono diventati simboli di un’epoca indimenticabile. La sua musica rimane ancora oggi un punto di riferimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compianta star della disco music". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Compianta star della disco music nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Donna Summer

Questa pagina è dedicata alla definizione "Compianta star della disco music" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compianta star della disco music" conferma che la soluzione 'Donna Summer' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Donna Summer

D Domodossola O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona S Savona U Udine M Milano M Milano E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compianta star della disco music" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Donna Summer' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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