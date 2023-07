Quella del disco interessa le vertebre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del disco interessa le vertebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERNIA

Significato/Curiosità : Quella del disco interessa le vertebre

L'ernia del disco è una condizione che coinvolge le vertebre della colonna vertebrale. Il disco intervertebrale, che si trova tra le vertebre, funge da ammortizzatore e consente il movimento flessibile della colonna vertebrale. Tuttavia, a causa di traumi o usura nel tempo, il disco può degenerare e sviluppare una protrusione o ernia. In questa condizione, il nucleo gelatinoso del disco sporge attraverso una crepa nel suo involucro esterno, comprimendo i nervi circostanti e causando dolore, intorpidimento o debolezza nelle zone colpite. L'ernia del disco può manifestarsi in diverse parti della colonna vertebrale, come la cervicale, la toracica o la lombare, e può richiedere una varietà di trattamenti, tra cui terapia fisica, farmaci e in alcuni casi interventi chirurgici.

