Un soggetto che interessa l esorcista

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La possessione è una condizione psicofisica in cui una persona, da certe tradizioni religiose, viene considerata abitata da un'entità soprannaturale (demone, dio, antenato, ecc.). La persona in questione viene definita indiavolata, indemoniata o posseduta. Negli ambienti religiosi, la possessione considerata "autentica" secondo la dottrina di quella specifica religione viene affrontata mediante la pratica dell'esorcismo. Molti presunti casi di "indemoniati" vanno in realtà ricondotti a disturbi, come la schizofrenia ed alcune forme di psicosi, o con patologie quali la sindrome di Tourette. Diversa dalla possessione è inoltre l'ossessione, ...

indemoniato m sing

che è in preda al demonio (senso figurato) che è mosso dall'ira

Sostantivo

indemoniato m sing

chi è in preda al demonio (senso figurato) chi è mosso dall'ira

Voce verbale

indemoniato

participio passato di indemoniare, indemoniarsi

Sillabazione

in | de | mo | nià | to

Pronuncia

IPA: /indemo'njato/

Etimologia / Derivazione

deriva da demonio

Sinonimi

indiavolato, invasato, ossesso, posseduto, spiritato

folle, pazzo, forsennato

( senso figurato ) adirato, arrabbiato, infuriato, furente, furibondo, imbestialito, inviperito,

adirato, arrabbiato, infuriato, furente, furibondo, imbestialito, inviperito, (iperbole) turbolento, vivacissimo,

turbolento, vivacissimo, frenetico, infernale, insopportabile, pazzesco, terribile, tremendo,

(senso figurato) agitato, frenetico, furente , fuori di sé, furioso, scatenato

Contrari