La Soluzione ♚ Disco come il 33 giri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VINILE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Disco come il 33 giri. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Disco come il 33 giri: Dei maisie, vedi morte a 33 giri (album). morte a 33 giri (trick or treat) è un film del 1986 diretto da charles martin smith. il film ha incassato 6 797 218... Il disco in vinile (noto anche come disco a microsolco o, per ellissi, microsolco) è un supporto per la memorizzazione e la riproduzione analogica di segnali sonori. Venne introdotto nel 1948 dalla Columbia records negli Stati Uniti d'America come evoluzione del precedente disco a 78 giri, dalle simili caratteristiche, realizzato in gommalacca. Come sineddoche, il termine vinile, materiale con il quale veniva realizzato, indica il disco stesso. Per la riproduzione sonora di un disco viene impiegato un giradischi collegato a un amplificatore; generalmente un giradischi permette di ascoltare dischi di diverso diametro e velocità di ...

Altre Definizioni con vinile; disco; come; giri;