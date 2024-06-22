Si frena con il cinto nei cruciverba: la soluzione è Ernia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si frena con il cinto' è 'Ernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ERNIA
Hai risolto il cruciverba con Ernia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ernia.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si frena con un cintoSi frena grazie a un cintoTrascina chi non si frenaSi frena abbozzandoSi alternano alle gioie
Se ti sei imbattuto nella definizione "Si frena con il cinto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Ernia:
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.