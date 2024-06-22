Si frena con il cinto nei cruciverba: la soluzione è Ernia

Home / Soluzioni Cruciverba / Si frena con il cinto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si frena con il cinto' è 'Ernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERNIA

Hai risolto il cruciverba con Ernia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ernia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si frena con un cintoSi frena grazie a un cintoTrascina chi non si frenaSi frena abbozzandoSi alternano alle gioie

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si frena con il cinto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

A Ancona

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.