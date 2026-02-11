Interessa i cardiologi

SOLUZIONE: CUORE

Perché la soluzione è Cuore? Il cuore è un organo centrale nel corpo umano, fondamentale per mantenere la vita attraverso la circolazione sanguigna. La sua salute e funzionamento sono di particolare interesse per i medici specializzati in malattie cardiache. Un cuore in buona salute garantisce un corretto apporto di ossigeno e nutrienti agli organi, contribuendo al benessere generale. La cura e la prevenzione delle patologie cardiache sono prioritarie per questi specialisti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Interessa i cardiologi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Interessa i cardiologi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

In presenza della definizione "Interessa i cardiologi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Interessa i cardiologi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cuore:

C Como U Udine O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Interessa i cardiologi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

