Conclude la giornata in caserma
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Conclude la giornata in caserma' è 'Ammainabandiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Conclude la giornata in caserma
- Risposta: AMMAINABANDIERA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 15
- Vocali: 8
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AIAIA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Ammainabandiera? Quando termina il turno, si ascolta spesso il richiamo AMMAINABANDIERA, segnale che il lavoro in caserma è finito. È un momento di quiete, in cui tutti si preparano a lasciare le postazioni e a tornare a casa, lasciando alle spalle le attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Conclude la giornata in caserma: risposta da 15 lettere
La soluzione associata alla definizione "Conclude la giornata in caserma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ammainabandiera. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.