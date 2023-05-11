Conclude la giornata in caserma

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Conclude la giornata in caserma' è 'Ammainabandiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMMAINABANDIERA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Conclude la giornata in caserma
  • Risposta: AMMAINABANDIERA
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 15
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AIAIA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ammainabandiera? Quando termina il turno, si ascolta spesso il richiamo AMMAINABANDIERA, segnale che il lavoro in caserma è finito. È un momento di quiete, in cui tutti si preparano a lasciare le postazioni e a tornare a casa, lasciando alle spalle le attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Conclude la giornata in caserma: risposta da 15 lettere

La soluzione associata alla definizione "Conclude la giornata in caserma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ammainabandiera. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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