Riunione che si conclude con una fumata

SOLUZIONE: CONCLAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riunione che si conclude con una fumata" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riunione che si conclude con una fumata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Conclave? Un conclave è una riunione che si conclude con una fumata, simbolo del risultato delle deliberazioni. Questo termine si riferisce tradizionalmente all'assemblea dei cardinali che eleggono il papa, ma può essere utilizzato anche in altri contesti di assemblea riservata. La fumata bianca indica l'esito positivo, mentre quella nera segnala l'insuccesso. La presenza della fumata è il segnale visivo che conclude il conclave e comunica l'esito dell'incontro.

Per risolvere la definizione "Riunione che si conclude con una fumata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riunione che si conclude con una fumata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Conclave:

C Como O Otranto N Napoli C Como L Livorno A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riunione che si conclude con una fumata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

