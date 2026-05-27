Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn' è 'Denisovic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENISOVIC

Perchè la soluzione è Denisovic? Ivan Romanzo narra una giornata intensa vissuta da Ivan e Denisovic, immersi in un contesto difficile. La narrazione si concentra sui dettagli quotidiani, sulle emozioni e sulle sfide affrontate, creando un quadro vivido di un momento particolare nella vita dei personaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Denisovic

In presenza della definizione "Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Denisovic'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn

Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn Risposta: DENISOVIC

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: C

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli N Napoli I Imola S Savona O Otranto V Venezia I Imola C Como

La soluzione 'Denisovic' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.