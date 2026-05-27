Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn
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SOLUZIONE: DENISOVIC
Perchè la soluzione è Denisovic? Ivan Romanzo narra una giornata intensa vissuta da Ivan e Denisovic, immersi in un contesto difficile. La narrazione si concentra sui dettagli quotidiani, sulle emozioni e sulle sfide affrontate, creando un quadro vivido di un momento particolare nella vita dei personaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Denisovic
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn
- Risposta: DENISOVIC
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: C
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Denisovic' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una giornata di Ivan romanzo di Solgenitsyn". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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