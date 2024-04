La Soluzione ♚ Come una giornata di caldo soffocante

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Come una giornata di caldo soffocante. AFOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su come una giornata di caldo soffocante: Kaliningrad (in russo ; AFI: [klnn'grat]; già Königsberg fino al 4 luglio 1946; in yiddish , Kenigsberg; tr. russa: , Kjonigsberg; in antico prussiano: Twangste, Kunnegsgarbs, Knigsberg ; in polacco Królewiec ; in italiano antico Conisberga; in latino Regiomontum ) è una città della Russia di 489 359 abitanti, capoluogo e centro principale dell'oblast' omonima, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, di cui è uno dei maggiori porti.

Altre Definizioni con afosa; come; giornata; caldo; soffocante;