Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico' è 'Open Day'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OPEN DAY
La risposta Open Day è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Open Day? Un open day è un evento durante il quale un ente apre le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare gli spazi, conoscere le attività svolte e incontrare il personale. Questo momento permette di instaurare un rapporto diretto tra l’ente e la comunità, favorendo la trasparenza e la condivisione delle proprie finalità. La giornata si caratterizza per visite guidate, incontri e presentazioni che coinvolgono i partecipanti, creando un’occasione unica di scoperta e conoscenza.
Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Open Day
Se la definizione "Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Open Day'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico
- Risposta: OPEN DAY
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 4-3
- Schema utile: O___ ___
- Inizia con: O
- Finisce con: Y
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Open Day' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole Fino al punto in cui Apre le porte del carcere L attività con cui si propone al pubblico un prodotto Successione di organismi in cui ciascuno si nutre del precedente e serve da cibo al successivo
Altre definizioni collegate
Con giornata: Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata
Con porte: Spingere sulle porte inglesi
Con pubblico: Un servizio pubblico presente in molte grandi città