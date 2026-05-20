Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico' è 'Open Day'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPEN DAY

La risposta Open Day è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Open Day? Un open day è un evento durante il quale un ente apre le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare gli spazi, conoscere le attività svolte e incontrare il personale. Questo momento permette di instaurare un rapporto diretto tra l’ente e la comunità, favorendo la trasparenza e la condivisione delle proprie finalità. La giornata si caratterizza per visite guidate, incontri e presentazioni che coinvolgono i partecipanti, creando un’occasione unica di scoperta e conoscenza.

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Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Open Day

Se la definizione "Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Open Day'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico
  • Risposta: OPEN DAY
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 4-3
  • Schema utile: O___ ___
  • Inizia con: O
  • Finisce con: Y

Le 7 lettere della soluzione

O Otranto
P Padova
E Empoli
N Napoli
 
D Domodossola
A Ancona
Y Yacht

La soluzione 'Open Day' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole Fino al punto in cui Apre le porte del carcere L attività con cui si propone al pubblico un prodotto Successione di organismi in cui ciascuno si nutre del precedente e serve da cibo al successivo 

Altre definizioni collegate

Con giornata: Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata 

Con porte: Spingere sulle porte inglesi 

Con pubblico: Un servizio pubblico presente in molte grandi città 