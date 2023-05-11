Lo colpisce la rinite
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo colpisce la rinite' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo colpisce la rinite
- Risposta: NASO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NSO
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Naso? Quando la rinite si presenta, il naso si infiamma e si riempie di muco, causando fastidio e difficoltà respiratorie. È una condizione che può insorgere in modo improvviso, spesso accompagnata da starnuti e prurito. La sensazione di congestione rende difficile respirare normalmente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo colpisce la rinite: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Lo colpisce la rinite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Naso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.