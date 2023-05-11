Lo colpisce la rinite

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo colpisce la rinite' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NASO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo colpisce la rinite
  • Risposta: NASO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NSO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Naso? Quando la rinite si presenta, il naso si infiamma e si riempie di muco, causando fastidio e difficoltà respiratorie. È una condizione che può insorgere in modo improvviso, spesso accompagnata da starnuti e prurito. La sensazione di congestione rende difficile respirare normalmente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo colpisce la rinite: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Lo colpisce la rinite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Naso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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