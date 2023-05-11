Lo colpisce la rinite

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo colpisce la rinite' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo colpisce la rinite

Lo colpisce la rinite Risposta: NASO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N S O

Inizia con: N

N Finisce con: O

Perchè la soluzione è Naso? Quando la rinite si presenta, il naso si infiamma e si riempie di muco, causando fastidio e difficoltà respiratorie. È una condizione che può insorgere in modo improvviso, spesso accompagnata da starnuti e prurito. La sensazione di congestione rende difficile respirare normalmente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo colpisce la rinite: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Lo colpisce la rinite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Naso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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