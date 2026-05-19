Caratterizza Cirano

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Caratterizza Cirano' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASO

Perché la soluzione è Naso? Cirano è noto per la sua grande personalità e il suo stile distintivo, che si riflette anche nel suo aspetto fisico. Il suo naso prominente è un elemento che lo rende immediatamente riconoscibile e simbolo della sua unicità. Questa caratteristica fisica ha contribuito a creare un'immagine memorabile di lui, associata alla sua figura di poeta e guerriero. La presenza di un naso così particolare si integra perfettamente con la sua personalità audace e anticonvenzionale.

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Caratterizza Cirano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Naso

La definizione "Caratterizza Cirano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Naso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Caratterizza Cirano
  • Risposta: NASO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
A Ancona
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Naso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Caratterizza Cirano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con caratterizza: Marchio ornamentale che caratterizza un volume 

Con cirano: È lungo quello di Cirano 