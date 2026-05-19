Si colpisce nel ping pong
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SOLUZIONE: PALLINA
Perché la soluzione è Pallina? Nel gioco del ping pong, si utilizza una pallina per colpirla sopra la rete e farla rimbalzare sul lato avversario. La pallina è un elemento fondamentale, poiché permette di eseguire i colpi e di mantenere il ritmo dell'incontro. La sua leggerezza e la superficie liscia facilitano il controllo durante lo scambio di battute tra i giocatori. La precisione nel colpirla determina la qualità delle giocate e l'efficacia delle strategie adottate. La pallina è il cuore di questa disciplina sportiva.
Si colpisce nel ping pong nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallina
La soluzione associata alla definizione "Si colpisce nel ping pong" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pallina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si colpisce nel ping pong
- Risposta: PALLINA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Pallina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si colpisce nel ping pong". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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