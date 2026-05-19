Si colpisce nel ping pong

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si colpisce nel ping pong' è 'Pallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLINA

Perché la soluzione è Pallina? Nel gioco del ping pong, si utilizza una pallina per colpirla sopra la rete e farla rimbalzare sul lato avversario. La pallina è un elemento fondamentale, poiché permette di eseguire i colpi e di mantenere il ritmo dell'incontro. La sua leggerezza e la superficie liscia facilitano il controllo durante lo scambio di battute tra i giocatori. La precisione nel colpirla determina la qualità delle giocate e l'efficacia delle strategie adottate. La pallina è il cuore di questa disciplina sportiva.

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Si colpisce nel ping pong nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallina

La soluzione associata alla definizione "Si colpisce nel ping pong" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pallina'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si colpisce nel ping pong

Si colpisce nel ping pong Risposta: PALLINA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Pallina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si colpisce nel ping pong". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.