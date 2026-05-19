Si colpisce nel ping pong

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si colpisce nel ping pong' è 'Pallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLINA

Perché la soluzione è Pallina? Nel gioco del ping pong, si utilizza una pallina per colpirla sopra la rete e farla rimbalzare sul lato avversario. La pallina è un elemento fondamentale, poiché permette di eseguire i colpi e di mantenere il ritmo dell'incontro. La sua leggerezza e la superficie liscia facilitano il controllo durante lo scambio di battute tra i giocatori. La precisione nel colpirla determina la qualità delle giocate e l'efficacia delle strategie adottate. La pallina è il cuore di questa disciplina sportiva.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Pallina'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si colpisce nel ping pong nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallina

La soluzione associata alla definizione "Si colpisce nel ping pong" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pallina'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si colpisce nel ping pong
  • Risposta: PALLINA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
L Livorno
L Livorno
I Imola
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Pallina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si colpisce nel ping pong". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gli estremi del ping-pong A ping-pong annulla il servizio Racchetta da ping-pong Lo sport del ping-pong Nel ping-pong invalida il servizio 

Altre definizioni collegate

Con colpisce: Malattia che colpisce le articolazioni 