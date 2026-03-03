È lungo quello di Cirano

Home / Soluzioni Cruciverba / È lungo quello di Cirano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È lungo quello di Cirano' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È lungo quello di Cirano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È lungo quello di Cirano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Naso? Il carattere distintivo di un personaggio come Cyrano è spesso rappresentato dalla sua caratteristica più evidente, che si distingue per la sua dimensione e forma insolite. Questo dettaglio fisico diventa simbolo di introspezione e di orgoglio, ma anche di sfida e di individualità. La presenza di questa caratteristica può influenzare le interazioni sociali e il modo in cui gli altri percepiscono la persona. La sua lunghezza si fa notare, creando un'immagine memorabile e riconoscibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È lungo quello di Cirano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Naso

La definizione "È lungo quello di Cirano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È lungo quello di Cirano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Naso:

N Napoli A Ancona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È lungo quello di Cirano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L abbiamo sempre sotto gli occhiC è chi l ha rifattoAl deluso cresce d un palmoEra lungo quello di CiranoTalvolta rotolano lungo le pendiciLungo torneo sportivoIl canale lungo le calliMammifero che vive lungo le coste del Pacifico