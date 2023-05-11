Si cerca quella gemella

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si cerca quella gemella' è 'Anima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANIMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si cerca quella gemella
  • Risposta: ANIMA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AIA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Anima? Si cerca quella gemella che completa l’anima, un legame profondo che va oltre le parole. È come trovare un pezzo mancante, un riflesso di sé stessi che dà senso e calore alla vita. Un incontro che rende tutto più autentico e pieno di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si cerca quella gemella: risposta da 5 lettere

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