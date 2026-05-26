Quella bianca annuncia l elezione del Papa

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella bianca annuncia l elezione del Papa' è 'Fumata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUMATA

Perchè la soluzione è Fumata? Quando il conclave elegge un nuovo Papa, una fumata bianca si alza nel cielo, segnalando a tutti che il voto è stato deciso. È un segnale di speranza e di continuità per la Chiesa, visibile a chi aspetta con ansia il nome del nuovo leader spirituale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quella bianca annuncia l elezione del Papa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fumata

La soluzione associata alla definizione "Quella bianca annuncia l elezione del Papa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fumata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quella bianca annuncia l elezione del Papa
  • Risposta: FUMATA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: F_____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze
U Udine
M Milano
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Fumata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella bianca annuncia l elezione del Papa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con quella: In bagagliaio c è quella di scorta 

Con bianca: Antipasto piemontese di carne bianca sott olio 

Con annuncia: Annuncia un concorso 