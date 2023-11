Si cerca per distrarsi

Mentre lavora oriposa nonaccorge mai degli strani eventi che causano le pecore o gli altri animali. sporadicamentediun po' dallo...

L'intrattenimento (in inglese: entertainment) in sociologia è un'attività o un evento che ha come scopo quello di catturare l'interesse di uno spettatore o di un pubblico, oppure, in senso più ampio, qualunque attività capace di suscitare curiosità o divertimento in chi la pratica. Il termine quindi contempla sia chi o cosa intrattiene, sia chi è intrattenuto.