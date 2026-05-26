In bagagliaio c è quella di scorta

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In bagagliaio c è quella di scorta' è 'Ruota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUOTA

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In bagagliaio c è quella di scorta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ruota

Per risolvere la definizione "In bagagliaio c è quella di scorta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ruota'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: In bagagliaio c è quella di scorta
  • Risposta: RUOTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
U Udine
O Otranto
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Ruota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In bagagliaio c è quella di scorta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con bagagliaio: Il vano bagagli dell auto, il bagagliaio 

Con quella: Quella cardiaca si trova nel torace 

Con scorta: Le vocali di scorta 