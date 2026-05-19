Quella cardiaca si trova nel torace

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Quella cardiaca si trova nel torace' è 'Aia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIA

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Quella cardiaca si trova nel torace nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Aia

Se la definizione "Quella cardiaca si trova nel torace" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quella cardiaca si trova nel torace
  • Risposta: AIA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Aia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella cardiaca si trova nel torace". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con quella: Quella della Seta era una rotta commerciale 

Con cardiaca: Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca 

Con trova: Quella pedonale si trova in centro città 