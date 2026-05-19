Quella cardiaca si trova nel torace
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Quella cardiaca si trova nel torace' è 'Aia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AIA
Quella cardiaca si trova nel torace nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Aia
Se la definizione "Quella cardiaca si trova nel torace" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quella cardiaca si trova nel torace
- Risposta: AIA
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Aia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella cardiaca si trova nel torace". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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