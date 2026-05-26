Cerca sangue

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cerca sangue' è 'Avis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVIS

Perchè la soluzione è Avis? AVIS è un’associazione che invita le persone a donare sangue per aiutare chi ne ha bisogno. La richiesta di sangue è fondamentale per molte emergenze e cure mediche, e chi decide di donare contribuisce a salvare vite, creando un gesto di solidarietà che fa la differenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cerca sangue nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Avis

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cerca sangue" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avis'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cerca sangue

Cerca sangue Risposta: AVIS

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: A___

A___ Inizia con: A

A Finisce con: S

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona V Venezia I Imola S Savona

La soluzione 'Avis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cerca sangue". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.