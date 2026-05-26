Cerca sangue
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cerca sangue' è 'Avis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVIS
Perchè la soluzione è Avis? AVIS è un’associazione che invita le persone a donare sangue per aiutare chi ne ha bisogno. La richiesta di sangue è fondamentale per molte emergenze e cure mediche, e chi decide di donare contribuisce a salvare vite, creando un gesto di solidarietà che fa la differenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cerca sangue nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Avis
Questa pagina è dedicata alla definizione "Cerca sangue" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avis'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cerca sangue
- Risposta: AVIS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: S
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Avis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cerca sangue". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sostanza presente nel sangue Si cerca per distrarsi Si cerca di ottenerlo con la rinoplastica Relativo al sangue Fare uscire sangue
Altre definizioni collegate
Con cerca: Si cerca di ammazzarlo per non annoiarsi
Con sangue: Sono rossi e bianchi nel sangue