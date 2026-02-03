Chi ce la mette si impegna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi ce la mette si impegna' è 'Anima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANIMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi ce la mette si impegna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi ce la mette si impegna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Anima? L'anima rappresenta la parte profonda di una persona che si dedica con passione e impegno alle proprie azioni. È il cuore dell'essere che dà senso e forza alle scelte quotidiane, spingendo a perseverare anche nelle difficoltà. Chi ha un'anima forte si impegna con convinzione, mettendo tutto sé stesso nelle imprese e nelle relazioni. L'anima è il motore che alimenta la determinazione e la volontà di fare del proprio meglio.

Quando la definizione "Chi ce la mette si impegna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi ce la mette si impegna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Anima:

A Ancona N Napoli I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi ce la mette si impegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

