La Soluzione ♚ Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: KEBAB.

Curiosità su Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba: Facile ottenere piccoli pezzi di carne in una macelleria. l'espressione kebab è di origine persiana: secondo la tradizione araba il piatto è stato inventato... Il kebab (pron. [ke'bab]; in persiano , kabab; in arabo , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto di origine mediorientale a base di carne di montone o di agnello arrostita, divenuto popolare in tutto il mondo grazie alle migrazioni.

