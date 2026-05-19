Sono i costituenti principali delle proteine

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sono i costituenti principali delle proteine' è 'Amminoacidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMINOACIDI

Perché la soluzione è Amminoacidi? Gli amminoacidi sono i componenti fondamentali delle proteine, svolgendo un ruolo essenziale nella loro struttura e funzione. Questi composti organici, presenti in natura in diverse quantità, si combinano tra loro formando catene che costituiscono le proteine. La loro sequenza determina le caratteristiche e le attività delle proteine stesse, influenzando processi vitali come la crescita, il riparamento e le funzioni biologiche. La loro presenza è indispensabile per il corretto funzionamento degli organismi viventi e la vita stessa.

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Sono i costituenti principali delle proteine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Amminoacidi

Quando la definizione "Sono i costituenti principali delle proteine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Amminoacidi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono i costituenti principali delle proteine
  • Risposta: AMMINOACIDI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: A__________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
M Milano
I Imola
N Napoli
O Otranto
A Ancona
C Como
I Imola
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Amminoacidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono i costituenti principali delle proteine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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