Sono i costituenti principali delle proteine
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SOLUZIONE: AMMINOACIDI
Perché la soluzione è Amminoacidi? Gli amminoacidi sono i componenti fondamentali delle proteine, svolgendo un ruolo essenziale nella loro struttura e funzione. Questi composti organici, presenti in natura in diverse quantità, si combinano tra loro formando catene che costituiscono le proteine. La loro sequenza determina le caratteristiche e le attività delle proteine stesse, influenzando processi vitali come la crescita, il riparamento e le funzioni biologiche. La loro presenza è indispensabile per il corretto funzionamento degli organismi viventi e la vita stessa.
Sono i costituenti principali delle proteine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Amminoacidi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono i costituenti principali delle proteine
- Risposta: AMMINOACIDI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: A__________
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Amminoacidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono i costituenti principali delle proteine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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