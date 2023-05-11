Bagna Bolzano e muore nell Adige

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bagna Bolzano e muore nell Adige' è 'Isarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I S A R C O

Perchè la soluzione è Isarco? L’Isarco è un fiume che attraversa Bolzano, portando le sue acque verso l’Adige. La sua presenza è fondamentale per il territorio, modellando il paesaggio e influenzando la vita di chi vive lungo le sue sponde. Un corso d’acqua che racconta storie di natura e storia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bagna Bolzano e muore nell Adige

Bagna Bolzano e muore nell Adige Risposta: ISARCO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I A O

Inizia con: I

I Finisce con: O

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Bagna Bolzano e muore nell Adige: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Bagna Bolzano e muore nell Adige" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Isarco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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