Bagna Bolzano e muore nell Adige

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bagna Bolzano e muore nell Adige' è 'Isarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ISARCO

Perchè la soluzione è Isarco? L’Isarco è un fiume che attraversa Bolzano, portando le sue acque verso l’Adige. La sua presenza è fondamentale per il territorio, modellando il paesaggio e influenzando la vita di chi vive lungo le sue sponde. Un corso d’acqua che racconta storie di natura e storia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bagna Bolzano e muore nell Adige
  • Risposta: ISARCO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IAO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Isarco'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Bagna Bolzano e muore nell Adige: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Bagna Bolzano e muore nell Adige" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Isarco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'bagna'

Cruciverba con 'bolzano'

Cruciverba con 'muore'