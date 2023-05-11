Bagna Bolzano e muore nell Adige
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bagna Bolzano e muore nell Adige' è 'Isarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Isarco? L’Isarco è un fiume che attraversa Bolzano, portando le sue acque verso l’Adige. La sua presenza è fondamentale per il territorio, modellando il paesaggio e influenzando la vita di chi vive lungo le sue sponde. Un corso d’acqua che racconta storie di natura e storia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bagna Bolzano e muore nell Adige
- Risposta: ISARCO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IAO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Bagna Bolzano e muore nell Adige: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Bagna Bolzano e muore nell Adige" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Isarco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.