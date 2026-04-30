L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli' è 'Ortese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTESE

Perché la soluzione è Ortese? Anna Maria, nota per aver vinto il Premio Viareggio con il suo libro Il mare non bagna Napoli, ha scritto un’opera che esplora le sfumature della vita e la complessità dei sentimenti umani. La sua scrittura mette in evidenza un’attenzione particolare ai dettagli e alle emozioni profonde, creando un legame forte tra i personaggi e il lettore. La sua capacità di catturare l’essenza di Napoli e delle sue storie rende il suo lavoro un esempio di grande sensibilità letteraria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ortese

Per risolvere la definizione "L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli" conferma che la soluzione 'Ortese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ortese

O Otranto R Roma T Torino E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ortese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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