Bagna la punta e il tacco dello Stivale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bagna la punta e il tacco dello Stivale' è 'Ionio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IONIO

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Perché la soluzione è Ionio? L'IONIO è il mare che bagna la parte meridionale dell'Italia, coinvolgendo regioni come la Calabria e la Sicilia. Questa vasta distesa d'acqua si estende tra la penisola italiana e le isole, creando un collegamento naturale tra il continente e le isole stesse. La sua presenza è fondamentale per il clima, la fauna e le attività economiche delle zone costiere. La sua importanza si riflette nell'influenza che ha sul territorio e sulla cultura locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bagna la punta e il tacco dello Stivale". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Bagna la punta e il tacco dello Stivale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ionio

Per risolvere la definizione "Bagna la punta e il tacco dello Stivale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bagna la punta e il tacco dello Stivale" conferma che la soluzione 'Ionio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ionio

I Imola O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bagna la punta e il tacco dello Stivale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ionio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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