Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige
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SOLUZIONE: PROVINCE
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Perché la soluzione è Province? Le province sono suddivisioni amministrative di un'area più vasta, che svolgono funzioni di gestione locale e rappresentano territori con caratteristiche condivise. Tra le province italiane, Bolzano e Trento si distinguono per essere parte integrante del Trentino-Alto Adige, una regione autonoma caratterizzata da peculiarità culturali e linguistiche. Queste province esercitano competenze specifiche legate alla loro autonomia, contribuendo alla gestione delle politiche locali e alla tutela delle identità regionali. La loro presenza rafforza l'organizzazione territoriale del paese.
Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Province
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige
- Risposta: PROVINCE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Province' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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