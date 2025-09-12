Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige

Home / Soluzioni Cruciverba / Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige' è 'Province'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROVINCE

Vuoi approfondire la risposta Province? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Province? Le province sono suddivisioni amministrative di un'area più vasta, che svolgono funzioni di gestione locale e rappresentano territori con caratteristiche condivise. Tra le province italiane, Bolzano e Trento si distinguono per essere parte integrante del Trentino-Alto Adige, una regione autonoma caratterizzata da peculiarità culturali e linguistiche. Queste province esercitano competenze specifiche legate alla loro autonomia, contribuendo alla gestione delle politiche locali e alla tutela delle identità regionali. La loro presenza rafforza l'organizzazione territoriale del paese.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Province' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Province

Quando la definizione "Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Province'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige

Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige Risposta: PROVINCE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto V Venezia I Imola N Napoli C Como E Empoli

La soluzione 'Province' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.