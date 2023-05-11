Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie
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Perchè la soluzione è Canova? Antonio, noto come CANOVA, è uno dei più grandi scultori neoclassici delle Tre Grazie. La sua abilità nel catturare l'eleganza e la grazia femminile si riflette nelle sue opere, che ancora oggi affascinano per la loro perfezione e raffinatezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie
- Risposta: CANOVA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Canova. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.