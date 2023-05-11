Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie' è 'Canova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A N O V A

Perchè la soluzione è Canova? Antonio, noto come CANOVA, è uno dei più grandi scultori neoclassici delle Tre Grazie. La sua abilità nel catturare l'eleganza e la grazia femminile si riflette nelle sue opere, che ancora oggi affascinano per la loro perfezione e raffinatezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie

Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie Risposta: CANOVA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N A

Inizia con: C

C Finisce con: A

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Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Antonio il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Canova. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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