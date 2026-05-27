Sol celebre scultore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sol celebre scultore' è 'Lewitt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEWITT

Perchè la soluzione è Lewitt? LEWITT è uno scultore molto noto, le sue opere attirano sempre l'attenzione di chi passa. La sua creatività e capacità di innovare rendono le sue creazioni uniche nel panorama artistico. La sua fama si è diffusa grazie a lavori che sorprendono e affascinano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sol celebre scultore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lewitt

Per risolvere la definizione "Sol celebre scultore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lewitt'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sol celebre scultore

Sol celebre scultore Risposta: LEWITT

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: T

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno E Empoli W Washington I Imola T Torino T Torino

La soluzione 'Lewitt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sol celebre scultore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.