Plasmate dallo scultore

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Plasmate dallo scultore' è 'Modellate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MODELLATE

Perchè la soluzione è Modellate? Le opere sono plasmate dallo scultore, che dà forma a materiali diversi. Le sue mani modellano con cura ogni dettaglio, creando figure che sembrano vivere e respirare. La sua abilità trasforma blocchi grezzi in creazioni che raccontano storie e emozioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Plasmate dallo scultore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Modellate

Se la definizione "Plasmate dallo scultore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Modellate'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Plasmate dallo scultore

Plasmate dallo scultore Risposta: MODELLATE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

La soluzione 'Modellate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Plasmate dallo scultore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.