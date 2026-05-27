Plasmate dallo scultore
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Plasmate dallo scultore' è 'Modellate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MODELLATE
Perchè la soluzione è Modellate? Le opere sono plasmate dallo scultore, che dà forma a materiali diversi. Le sue mani modellano con cura ogni dettaglio, creando figure che sembrano vivere e respirare. La sua abilità trasforma blocchi grezzi in creazioni che raccontano storie e emozioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Plasmate dallo scultore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Modellate
Se la definizione "Plasmate dallo scultore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Modellate'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Plasmate dallo scultore
- Risposta: MODELLATE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Modellate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Plasmate dallo scultore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo scultore Basaldella fratello di Afro e Dino Alberto famoso scultore di figure filiformi Un celebre pittore e scultore svizzero dell 800 Antonio grande scultore neoclassico Lavoro di scultore
Altre definizioni collegate
Con plasmate: Che possono essere plasmate
Con scultore: Grande scultore ateniese