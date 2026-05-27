Plasmate dallo scultore

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Plasmate dallo scultore' è 'Modellate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MODELLATE

Perchè la soluzione è Modellate? Le opere sono plasmate dallo scultore, che dà forma a materiali diversi. Le sue mani modellano con cura ogni dettaglio, creando figure che sembrano vivere e respirare. La sua abilità trasforma blocchi grezzi in creazioni che raccontano storie e emozioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Plasmate dallo scultore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Modellate

Se la definizione "Plasmate dallo scultore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Modellate'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Plasmate dallo scultore
  • Risposta: MODELLATE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Modellate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Plasmate dallo scultore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Con scultore: Grande scultore ateniese 