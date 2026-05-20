Grande scultore ateniese

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Grande scultore ateniese' è 'Prassitele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRASSITELE

La risposta Prassitele è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Prassitele? Prassitele è stato uno dei più grandi scultori ateniesi dell'antichità, noto per aver rivoluzionato l'arte scultorea del suo tempo. La sua abilità nel catturare la naturalezza e l'espressività dei soggetti ha segnato un progresso importante nella raffinatezza delle opere in marmo. Le sue creazioni si distinguono per l'armonia delle proporzioni e la delicatezza dei dettagli, che trasmettono un senso di realismo e movimento. La sua influenza si è fatta sentire a lungo nel mondo artistico ellenico.

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Grande scultore ateniese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Prassitele

La soluzione associata alla definizione "Grande scultore ateniese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prassitele'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Grande scultore ateniese

Grande scultore ateniese Risposta: PRASSITELE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

P Padova R Roma A Ancona S Savona S Savona I Imola T Torino E Empoli L Livorno E Empoli

La soluzione 'Prassitele' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grande scultore ateniese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.