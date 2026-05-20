Grande scultore ateniese

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Grande scultore ateniese' è 'Prassitele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRASSITELE

La risposta Prassitele è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Prassitele? Prassitele è stato uno dei più grandi scultori ateniesi dell'antichità, noto per aver rivoluzionato l'arte scultorea del suo tempo. La sua abilità nel catturare la naturalezza e l'espressività dei soggetti ha segnato un progresso importante nella raffinatezza delle opere in marmo. Le sue creazioni si distinguono per l'armonia delle proporzioni e la delicatezza dei dettagli, che trasmettono un senso di realismo e movimento. La sua influenza si è fatta sentire a lungo nel mondo artistico ellenico.

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Grande scultore ateniese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Prassitele

La soluzione associata alla definizione "Grande scultore ateniese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prassitele'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Grande scultore ateniese
  • Risposta: PRASSITELE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
A Ancona
S Savona
S Savona
I Imola
T Torino
E Empoli
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Prassitele' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grande scultore ateniese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con grande: Era detto Grande Anima 

Con scultore: La città che ci ricorda il Mino famoso scultore del 400 

Con ateniese: La scuola ateniese in cui insegnava Aristotele 