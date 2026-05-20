Grande scultore ateniese
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SOLUZIONE: PRASSITELE
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Perché la soluzione è Prassitele? Prassitele è stato uno dei più grandi scultori ateniesi dell'antichità, noto per aver rivoluzionato l'arte scultorea del suo tempo. La sua abilità nel catturare la naturalezza e l'espressività dei soggetti ha segnato un progresso importante nella raffinatezza delle opere in marmo. Le sue creazioni si distinguono per l'armonia delle proporzioni e la delicatezza dei dettagli, che trasmettono un senso di realismo e movimento. La sua influenza si è fatta sentire a lungo nel mondo artistico ellenico.
Grande scultore ateniese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Prassitele
La soluzione associata alla definizione "Grande scultore ateniese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prassitele'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grande scultore ateniese
- Risposta: PRASSITELE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Prassitele' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grande scultore ateniese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con grande: Era detto Grande Anima
Con scultore: La città che ci ricorda il Mino famoso scultore del 400
Con ateniese: La scuola ateniese in cui insegnava Aristotele