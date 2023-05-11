Antonio grande scultore neoclassico

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antonio grande scultore neoclassico' è 'Canova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CANOVA

Perchè la soluzione è Canova? Antonio Canova è famoso per aver creato sculture neoclassiche di grande eleganza. Le sue opere si distinguono per dettagli raffinati e un senso di armonia che cattura l’essenza dell’arte classica, rendendo il suo nome sinonimo di maestria e raffinatezza nel mondo della scultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Antonio grande scultore neoclassico
  • Risposta: CANOVA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
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Antonio grande scultore neoclassico: risposta da 6 lettere

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