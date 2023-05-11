Antonio grande scultore neoclassico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antonio grande scultore neoclassico' è 'Canova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A N O V A

Perchè la soluzione è Canova? Antonio Canova è famoso per aver creato sculture neoclassiche di grande eleganza. Le sue opere si distinguono per dettagli raffinati e un senso di armonia che cattura l’essenza dell’arte classica, rendendo il suo nome sinonimo di maestria e raffinatezza nel mondo della scultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Antonio grande scultore neoclassico

Antonio grande scultore neoclassico Risposta: CANOVA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N A

Inizia con: C

C Finisce con: A

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Antonio grande scultore neoclassico: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Antonio grande scultore neoclassico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Canova. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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