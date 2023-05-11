Antonio grande scultore neoclassico
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Perchè la soluzione è Canova? Antonio Canova è famoso per aver creato sculture neoclassiche di grande eleganza. Le sue opere si distinguono per dettagli raffinati e un senso di armonia che cattura l’essenza dell’arte classica, rendendo il suo nome sinonimo di maestria e raffinatezza nel mondo della scultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Antonio grande scultore neoclassico
- Risposta: CANOVA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Antonio grande scultore neoclassico: risposta da 6 lettere
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