GTA Online: ricompense doppie nelle vendite di carichi speciali e merci assortite

La strada verso il successo è lastricata di duro lavoro e un accennato disinteresse per la legge. Questa settimana, sfoggia il tuo spirito imprenditoriale e costruisci il tuo impero sfruttando una serie di bonus per dirigenti fino al 17 aprile.

Scrollati di dosso l'inverno vendendo merce di contrabbando al miglior offerente nelle missioni divendita di carichi speciali. Apri il portatile nel tuo magazzino per accedere al sito di Ad-Hawk ed effettua delle consegne per ottenereGTA$ e RP doppi.

Questa settimana, arrotonda i tuoi guadagni esportando merci assortite e ottieni GTA$ e RP doppi. Per iniziare, dai un'occhiata a questotutorial di Grubmagnet Gaming, poi consegna il carico al porto per intascare un bel profitto.

Altro anno e altro tentativo fallito di abolire definitivamente le tasse. Per fortuna, gli imprenditori di Los Santos possono operare lontano da occhi indiscreti, dove le spie del governo non possono mettere le grinfie sui frutti del loro duro lavoro. Questa settimana, completa unamissione di vendita per ottenere un bonus di 100.000 GTA$, che verrà accreditato entro 72 ore dal completamento della missione. Te lo meriti.

Inoltre, vendendo un totale di 500.000 GTA$ in prodotti tra tutte le tue imprese otterrai la ricompensa della sfida settimanale da100.000 GTA$.

GTA$ doppi e RP quadrupli nelle missioni di Martin Madrazo

Impara le basi da uno dei migliori del giro. Scala i ranghi e approfitta diGTA$ doppi e RP quadrupli completando le missioni di Martin Madrazo.

GTA$ e RP doppi in Spuntanati

Metti al sicuro il bottino in Spuntanati. Combatti contro il tempo e ottieni punti dai nemici caduti per assicurarti la vittoria e GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze: Dinka Sugoi (sportiva) | Vapid Dominator GTT (muscle car) | Pegassi Infernus Classic (sportiva classica)

Premium Deluxe Motorsport

Vai da Premium Deluxe Motorsport per scoprire l'assortimento di veicoli di Simeon:

Übermacht Revolter (sportiva)

Vapid Clique (muscle car)

Dewbauchee Seven-70 (sportiva)

Vapid Hustler (muscle car)

Enus Cognoscenti (berlina)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Fatti ammaliare dalle vetrine dell'autosalone Luxury Autos e dai un’occhiata a: Vapid Dominator GT (muscle car) e Karin Vivanite (SUV).

Il veicolo di prova premium di Hao di questa settimana è il Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada) che include di tutte le modifiche HSW degne del suo mostruoso nome.

Piazzati per due giorni consecutivi nei primi cinque posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per portarti a casa la Grotti Bestia GTS (sportiva).

I membri dell'Autoraduno di LS possono visitare l'area di prova per fare un giro su Grotti Itali GTO (sportiva), Progen Itali GTB (supercar) e Dinka Jester Classic (sportiva).

Il veicolo premio della settimana è la Lampadati Corsita (sportiva), un esempio di eccesso italiano che puoi ottenere girando la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond.

Sconti per i dirigenti

Assicurati che colleghi e rivali sappiano che fai sul serio gestendo le tue operazioni da un ufficio tutto tuo, personalizzato fino ai minimi dettagli con migliorie e modifiche scontate del 30% fino al 17 aprile.

GTA+Gli abbonati a GTA+ ricevono 1.000.000 di GTA$ bonus al mese da aprile ad agosto che verranno accreditati sul loro conto presso la Maze Bank insieme al tradizionale bonus di 500.000 GTA$. Fino al 1° maggio puoi anche riscuotere:

Progen Itali GTB (supercar) gratis

Maglietta e canotta Fooligan, maglietta Coil Cyclone, cappellino Los Santos nero

Nuova verniciatura Camaleonte chiazza d'olio perla e verniciatura Camaleonte magenta/giallo cangiante per cerchioni

GTA$ e RP doppi negli Incarichi e nelle Sfide dell'MC e nelle Commissioni della Clubhouse

Produzione accelerata del 50% negli stabilimenti di The Criminal Enterprise

Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

SCONTI:

Uffici: 30% di sconto

Modifiche e migliorie per uffici: 30% di sconto

Buckingham Luxor (aereo): 30% di sconto

Buckingham SuperVolito Carbon (elicottero): 40% di sconto

Buckingham SuperVolito (elicottero): 40% di sconto

Übermacht Revolter (sportiva): 30% di sconto

Grotti Itali GTO (sportiva): 30% di sconto

Dinka Jester Classic (sportiva): 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Coltello a serramanico | Carabina d'ordinanza | PDW da combattimento (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer (30% di sconto) | Pistola automatica | Mitra d'assalto | Granate | Tubi bomba | Molotov | Giubbotto antiproiettile