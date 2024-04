LA COLLEZIONE DI TV 2024 DI LG ARRIVA IN ITALIA

LG annuncia la disponibilità sul mercato italiano delle attesissime gamme 2024 di TV OLED e QNED, caratterizzate da prestazioni eccezionali e un’esperienza d’uso incredibilmente versatile e personalizzabile ispirata alla vision “Sync to you, Open to All”.

Gamma OLED 2024: leadership tecnologica da 11 anni

La tecnologia LG OLED si conferma leader del segmento per l’undicesimo anno consecutivo, guidando il mercato dei TV premium con tecnologie sempre più evolute e un’offerta sempre più completa.

La gamma 2024 è composta da un’evoluzione delle serie M4,G4,C4 e B4, sulle quali LG ha introdotto quest’anno straordinarie novità tecnologiche.

Alla base dell’offerta OLED 2024 c’è ilnuovo processore a11 con AI, presente sui modelli LG OLED evo M4 e G4. Il nuovo processore èin grado di migliorare efficacemente la qualità delle immagini e dell’audio grazie a un miglioramento del 70% nelle performance grafiche e a una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti.

Lascia a bocca aperta anche la tecnologiaBrightness Booster Max che quest’anno consente di ottenere picchi di luminosità fino al 150% superiore rispetto a quella dei TV OLED tradizionali, per un’esperienza di visione più realistica e coinvolgente.

Le serie C4 e B4, provviste rispettivamente del rinnovato processore a9 Gen7 con AI e delnuovo processore a8 con AI, confermano le caratteristiche di qualità di visione che rendono OLED la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di visione immersiva grazie a colori vivaci e precisi, neri profondi e un rapporto di contrasto infinito per immagini straordinariamente realistiche.

I processori con Intelligenza artificiale di cui sono dotati i nuovi TV OLED abilitano funzioni innovative comeAI Picture Pro,che offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza delle immagini, rispettando l’eventuale grana della pellicola originale ed evitando effetti artificiali; mentrela funzioneAI Sound Pro rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV, accentuando ulteriormente il senso di immersione e realismo.

Il fiore all’occhiello della nuova collezione èLG OLED M4, il primo televisore OLED con trasmissione video e audio wireless fino a 4K 144Hz. La gamma vanta quest’anno numerose opzioni di polliciaggio (65”, 77”, 83” e 97”) che arriveranno nella seconda metà dell’anno. Tutti i modelli sono provvisti dell’innovativa tecnologia wireless che consente di installare il TV a parete senza cavi visibili grazie alla possibilità di posizionare lo Zero Connect Box - l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV - in un altro punto della stanza rispetto allo schermo perun’esperienza di visione immersiva, mantenendo l’ambiente perfettamente ordinato.

Si conferma anche sulla collezione 2024 lavocazione gaming dei TV OLED LG.

Oltre a un refresh rate di 144Hz in 4K e alla compatibilità completa con le caratteristiche HDMI 2.1 su tutti gli ingressi, i nuovi TV OLED sono provvisti della funzioneGame Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, e supportano NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, che eliminano il tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco più dinamica e realistica.

Gamma QNED 2024: un’esperienza cinematografica a casa

La gamma QNED 2024 si amplia con nuovi modelli, tecnologie premium e dimensioni ideali perogni spazio abitativo, grazie a diagonali che vannodai 43 ai 98 pollici, che rispondono alla crescente domanda di schermi LCD premium di grandi dimensioni.

La gamma QNED è stata studiata per offrire un’esperienza di visionecoinvolgente grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, cheaumenta la ricchezza dei colori e la profondità di visione dei contenuti.

In particolare la gamma QNED 2024 include le serie QNED89, QNED86, QNED87 e QNED80.

Per ottenere i livelli di contrasto realistici, i TV LG QNED utilizzano la tecnologia Advanced Local Dimming per un contrasto vivido e una luminosità eccezionale.

Inoltre, i modelli QNED86 e QNED89 hanno un pannello a 120Hz che, insieme alle 4 porte HDMI con VRR e FreeSync, li rende particolamente adatti anche per il gaming.

La gamma QNED 2024 offre numerose novità sul fronte deldesign che, oltre ad adottare un aspetto più premium grazie alla riduzione dello spessore a soli 29 millimetri e a una migliore organizzazione dei cavi, è anche funzionale grazie allo stand regolabile in altezza che consente di abbinare il TV a una soundbar con semplicità.

Audio compatibile

Per un'esperienza di intrattenimento domestico più ricca e coinvolgente, i TV OLED LG e i TV QNED possono essere abbinati in modalità wireless con le soundbar LG grazie alla tecnologiaWOWCAST senza compromettere la qualità dell’audio. La funzionalitàWOW Orchestra sincronizza invece i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar per offrire un audio più intenso e coinvolgente mentre laWOW Interface permette di controllare la soundbar direttamente sullo schermo del TV con un unico telecomando.

In particolare la soundbarSC9S è la soluzione ideale da abbinare ai TV LG grazie al design elegante e minimale e alle prestazioni audio: i due speaker laterali up-firing offrono un audio immersivo mentre lo speaker centrale supplementare, proiettando il suono verso l'alto, migliora l'udibilità dei dialoghi nei film e contribuisce a estendere il palcoscenico sonoro.

WebOS: ancora più personalizzabile e aggiornamenti per 5 anni

Nel 2024, LG celebra i 10 anni dell’apprezzatissimo sistema operativo per smart TV webOS che quest’anno offrenuove opzioni di personalizzazione per un’esperienza di fruizione costruita sui propri interessi: webOS consente infatti di crearefino a 10 profili utente sullo stesso televisore per adattare l'esperienza ai propri gusti e preferenze attraverso i consigli basati sulla cronologia di utilizzo, la personalizzazione della schermata Home e delle altre impostazioni tra cui i preset della qualità d’immagine.Per un'esperienza d'uso ancora più fluida, la schermata Home offre un'anteprima dei contenuti guardati di recente o delle applicazioni utilizzate più di frequente, consentendo di riprendere in modo semplice e veloce da dove si era interrotto.

La piattaforma webOS garantisce inoltre elevati livelli di connettività grazie alsupporto di Matter, lo standard universale della smart home per l’interoperabilità IoT, e al supportoApple AirPlay e Google Chromecast, che consentono di trasmettere con facilità i contenuti dal proprio mobile al grande schermo.

Un’importante novità di quest’anno riguarda il lancio diwebOS Re:New, lo speciale programma che consentirà di ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata. L’upgrade sarà disponibile anche per i modelli TV OLED 2022 e QNED Mini LED 8K 2022 e, successivamente, sarà esteso anche ad altri smart TV LG.

I primi modelli delle nuove gamme di TV OLED e QNED sono disponibili con i seguenti prezzi di lancio consigliati al pubblico:

LG OLED evo M4 (97”, 83”, 77”, 65”): 29.999, 7.499, 5.499, 3.999 euro

LG OLED evo G4 (83”,77”,65”, 55”): 6.499, 4.699, 3.199, 2.399 euro

LG OLED evo C4 (83”,77”,65”,55”,48”,42”): 4.999, 3.999, 2.599, 1.799, 1.499, 1.299 euro

LG OLED B4 (77”,65”,55”): 3.299, 2.399, 1.599 euro

QNED89 (98”): 4.999 euro

QNED86-87 (75”,65”,55”,50”): 3.499, 2,299, 1.499, 1.199, 999 euro

QNED80 (86”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”): 2.999, 1.799, 1.299, 999, 899, 699 euro