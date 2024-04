Europa League Milan-Roma e Liverpool-Atalanta : orari e dove vederle in tv

Oggi, 11 aprile 2024, si disputeranno i quarti di finale dell'Europa League, vedendo impegnate quattro squadre in due incontri molto attesi: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta. Queste partite rappresentano momenti cruciali per le squadre coinvolte, con l'obiettivo di avanzare verso le semifinali della competizione.

Il calcio d'inizio per il derby italiano tra Milan e Roma è fissato alle 21:00 a San Siro. Questo incontro segna un momento significativo per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di superare la Roma per assicurarsi un posto tra le prime quattro della competizione. L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha sottolineato l'importanza dell'incontro, riconoscendo la forma e la qualità dell'avversario ma esprimendo fiducia nella capacità della sua squadra di affrontare la sfida.

A Liverpool, l'Atalanta di Gasperini si prepara ad affrontare i Reds ad Anfield, con l'obiettivo di ripetere l'impresa del 2020 e ottenere una vittoria. L'incontro è previsto anch'esso alle 21:00, e rappresenta un'opportunità per l'Atalanta di dimostrare il proprio valore su un palcoscenico europeo di prestigio.

Entrambe le partite saranno trasmesse in televisione, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire da vicino le sorti delle proprie squadre preferite. In aggiunta a questi incontri, si disputeranno anche le partite Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia, tutte in programma allo stesso orario.

Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina scenderà in campo contro il Viktoria Plzen alle 18:45, aggiungendo ulteriore entusiasmo alla giornata calcistica europea.

Questi incontri rappresentano momenti chiave per le squadre coinvolte nell'Europa League e nella Conference League, con l'obiettivo di avanzare nelle rispettive competizioni e avvicinarsi alla conquista del trofeo finale. I tifosi di calcio di tutta Europa e oltre saranno sintonizzati per seguire le sorti delle loro squadre preferite in questi appassionanti quarti di finale.

Dove vederle in tv

Milan-Roma, calcio d'inizio alle 21.00, andrà in onda, su Rai 1, in prima serata, con collegamento da San Siro subito dopo il Tg1 delle 20.00. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani e interviste e interventi da bordo campo di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Fulvio Collovati. La partita si potrà seguire anche su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport 252.