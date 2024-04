MARATONA DI LONDRA IN DIRETTA TV FREE, SI PUNTA AL RECORD MONDIALE!

Oggi, Domenica 21 aprile, a Londra, l’attenzione sarà tutta rivolta all’etiope Tigst Assefa, la donna più forte di tutti i tempi nella maratona. Lo scorso settembre alla BMW Berlin Marathon, ha stabilito il nuovo record mondiale femminile con un tempo straordinario di 2h11’53”, superando la keniana Brigid Kosgei, che deteneva il primato mondiale con 2h14’04” dal 2019. Entrambe le atlete saranno in gara a Londra, in una sfida che si preannuncia entusiasmante e che potrebbe portare a un nuovo record mondiale. Appuntamento per le ore 10:20, inizio gara femminile e ore 11:00 per quella maschile. PREVISTA UNA DIRETTA TV FREE

A QUESTO LINK . La gara inizierà Alle ore 10:25 per le Donne alle 11:00 gli Uomini (orario italiano).