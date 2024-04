ATP Montecarlo 2024, Sinner contro Struff negli ottavi: orario tv e streaming

Oggi, al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, si svolgeranno gli ottavi di finale con tre italiani in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il torneo, che si tiene nel Principato di Monaco, ha visto ieri alcuni ritardi a causa della pioggia, ma oggi promette incontri emozionanti.

Lorenzo Musetti sarà il primo italiano a scendere in campo sul Centrale, affrontando il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, nel primo pomeriggio. Musetti ha già dimostrato di poter competere con Djokovic sulla terra rossa, avendo vinto uno dei loro quattro incontri diretti proprio a Montecarlo l'anno scorso.

Successivamente, sarà il turno di Jannik Sinner, numero 2 del mondo, che non scenderà in campo prima delle 15:30-16:00. Sinner affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, un avversario noto per la sua competenza sulla terra rossa. Sinner ha vinto l'unico incontro diretto tra i due, che si è svolto circa un mese fa sul cemento di Indian Wells.

Gli incontri di Montecarlo sono trasmessi in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire i match su Now e sull'app Sky Go.

Questi incontri sono cruciali per gli atleti italiani, in particolare per Sinner, che deve raggiungere la semifinale per mantenere la sua posizione nel ranking ATP. Con la presenza di tre italiani negli ottavi di finale, il torneo di Montecarlo si conferma un appuntamento imperdibile per i fan del tennis italiano.