I TRANSFORMERS COMPIONO 40 ANNI

Nati nel 1984 durante il boom dei mecha giapponesi, i Transformers sono riusciti ad appassionare grandi e piccini grazie alle loro storie epiche e ai loro personaggi carismatici. Grazie alla mente di Shoji Kawamori, creatore della serie animata basata sui giocattoli della Takara Tomy, Optimus Prime, rappresentante del bene e degli Autobot, e Megatron, simbolo del male e dei Decepticon, sono diventati delle vere e proprie icone, riconoscibili in tutto il mondo e amati per la loro complessità.

A quarant’anni dalla nascita del franchise, Hasbro, azienda leader nel settore dei giocattoli, insieme a Nexo Digital, celebra l’anniversario dei robot più famosi al mondo con l’evento dedicato ai 40 anni di TRANSFORMERS, mostrando per la prima volta al cinema i quattro episodi della serie animata del 1984 “THE TRANSFORMERS”.Un anniversario ricco di sorprese che riporterà i fan alle origini grazie allo speciale dietro le quinte di Peter Cullen e Frank Welker, rispettivamente voci originali di Optimus Prime e Megatron, che dopo decenni si riuniranno per parlare della loro esperienza di doppiaggio dell’episodio pilota More Than Meets the Eye, Part 1.

In Italia, il film sarà distribuito al cinema in tutta Italia da Nexo Digital il 15, 18 e 19 maggio