Pokémon GO in Europa continua a camminare

A Milano 10 milioni di chilometri percorsi nel 2023

con le giornate che si allungano e il clima che diventa sempre più mite, sta iniziando finalmente la primavera. Per l'occasione Niantic Inc., la software-house che ha sviluppato e lanciato Pokémon GO, ha stilato la lista delle città Europee dove lo scorso anno gli Allenatori hanno camminato di più per catturare i propri Pokémon preferiti.

Da sempre infatti la missione dei giochi mobile Niantic è di incoraggiare le persone ad uscire di casa, esplorare il mondo e divertirsi in compagnia: con Pokémon GO questo obiettivo sta proseguendo con successo fino dal suo lancio nel 2016, registrando numeri importanti e registrando nel 2023 una media di oltre 100 milioni di giocatori globali all'anno.

Questa la classifica delle prime cinque città europee per numero di chilometri percorsi:

Londra - 43.9 milioni Parigi - 32.2 milioni Dusseldorf - 23.7 milioni Berlino - 23.7 milioni Madrid - 17.6 milioni

Per quanto riguarda l'Italia la città dove i fan e i giocatori hanno camminato di più è stata Milano, con 10 milioni di chilometri percorsi.

L'obiettivo per il 2024 è di battere questi record e su Pokémon GO da oggi è attiva una ricerca a tempo solo per l'Europa: dal 6 maggio al 12 giugno 2024 gli Allenatori del Vecchio Continente potranno affrontare nuove sfide, guadagnare ricompense esclusive e potenziare i propri Pokémon, riscoprendo vecchie amicizie e instaurandone di nuove.

Inoltre con le grafiche delle mappe appena rinnovate gli Allenatori vedranno lo scenario cambiare attorno a sé mentre si avventurano in biomi diversi, dalle frenetiche città e alle campagne più rigogliose, riflettendo l’ambiente del mondo reale durante le loro esplorazioni.