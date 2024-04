Legge sul bando di TikTok approvata dal Senato USA: ora cosa succede?

Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge che impone a ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, di vendere la piattaforma entro sei mesi. In caso contrario, TikTok sarà bandito negli Stati Uniti. Questa decisione segue l'approvazione di una misura simile dalla Camera dei Rappresentanti e ora attende la firma del Presidente Joe Biden.

La legge è stata inclusa in un pacchetto di aiuti esteri che riguarda anche Ucraina, Israele e Taiwan, il che ha accelerato il suo passaggio. Se firmata, ByteDance avrà un periodo iniziale di nove mesi per negoziare la vendita, estendibile di altri tre mesi dal presidente, se necessario.

La mossa legislativa riflette le crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale, in particolare il timore che i dati degli utenti americani possano essere accessibili al governo cinese. TikTok, che ha circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, ha sempre negato queste accuse.

Diverse figure politiche hanno espresso opinioni contrastanti riguardo alla legge. Mentre alcuni membri del Congresso sostengono la necessità di proteggere i dati degli americani, altri, come l'ex presidente Donald Trump, hanno espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni per la libertà di espressione e per le imprese tecnologiche americane.

La legge ha suscitato reazioni internazionali. Il ministero degli Esteri cinese ha criticato la legge come un atto di "bullismo" e ha minacciato di opporsi alla vendita di TikTok. Anche gli investitori americani in ByteDance, come General Atlantic e Sequoia Capital, si trovano in una posizione complicata a causa delle tensioni geopolitiche crescenti.