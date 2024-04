Eva Evans: morte improvvisa della tiktoker a 29 anni, fan in lutto

La comunità di TikTok e i fan di Eva Evans sono in lutto dopo la notizia della sua morte improvvisa all'età di 29 anni. La tiktoker, famosa per la sua partecipazione nella serie comica "Club Rat" su Prime Video, è deceduta sabato 20 aprile. La notizia è stata confermata da sua sorella Lila Joy tramite un post su Instagram.

Eva Evans, originaria di Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, era una figura molto amata nel mondo dei social media, con oltre 300.000 follower su TikTok e 30.000 su Instagram. Durante la sua carriera, ha collaborato con grandi marchi come Gucci, Dior, Nike e Apple, e ha lavorato al fianco di celebrità come Miley Cyrus.

La famiglia di Eva non ha ancora rivelato le cause della sua morte, limitandosi a condividere i dettagli delle commemorazioni previste. Un incontro più intimo è previsto per i familiari stretti e gli amici più cari, mentre un invito più ampio è stato esteso a tutti coloro che hanno amato Eva, sottolineando l'importanza della loro presenza per onorare la sua memoria.

I fan e gli amici di Eva hanno espresso il loro dolore e shock nei commenti ai post sui social media, ricordando Eva come una persona brillante, gentile e divertente, la cui assenza lascerà un vuoto incommensurabile.