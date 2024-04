Aggressione a scuola: studente di 14 anni attacca preside dopo rimprovero per video su TikTok

Un grave episodio di violenza si è verificato in un istituto scolastico di Torino, dove un adolescente di 14 anni ha aggredito fisicamente la preside della scuola. L'incidente è avvenuto dopo che il giovane è stato rimproverato per aver realizzato un video durante le ore di lezione, destinato alla pubblicazione su TikTok.

Secondo quanto riportato, il ragazzo, già noto per precedenti comportamenti problematici a scuola, ha reagito violentemente al rimprovero. Durante l'aggressione, ha afferrato la preside per il collo minacciandola di morte, causando un momento di estremo terrore per la vittima. La dirigente scolastica è stata successivamente trasportata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una prognosi di una settimana a causa delle lesioni subite.

La preside ha descritto l'accaduto come particolarmente spaventoso, raccontando di aver temuto per la propria vita. L'adolescente, nel frattempo, è stato sospeso più volte in passato e ha avuto precedenti episodi di aggressione, inclusi atti di violenza nei confronti di altri insegnanti e persino di un agente della polizia locale.

La scuola ha tentato di gestire la situazione parlando con i familiari del ragazzo e cercando soluzioni alternative, ma senza successo evidente fino a questo grave episodio.