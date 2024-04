TRA NOSTALGIA, RICERCA DI CONNESSIONI REALI E SALUTE MENTALE: ECCO LE NUOVE TENDENZE SU TIKTOK Hello ha individuato alcune delle tendenze più rilevanti che vedremo sulla piattaforma cinese nei prossimi mesi. Su TikTok il benessere e la salute mentale sono sempre di più al primo posto: a partire dal tema della solitudine fino alla ricerca di contenuti positivi che consentano di alleggerire il peso della quotidianità. Ecco quali sono i nuovi trend che secondo Hello, agenzia creativa del gruppo Plus Company, vedremo su TikTok. TIKTOK PIÙ POPOLARE TRA I MILLENNIAL CHE TRA LA GENERAZIONE Z Su TikTok si sta assistendo a una proliferazione di contenuti che attingono al passato (Come Mean Girls e I Soprano), riflettendo un desiderio diffuso di nostalgia. La piattaforma, una volta sinonimo di scoperta, ora offre principalmente comfort attraverso contenuti nostalgici e preconfezionati. Questa corsa verso la nostalgia potrebbe essere un tentativo di risvegliare sensazioni sopite, soprattutto tra i millennial delusi dalle prospettive future. Il crescente predominio dei millennial su TikTok infatti non sorprende, poiché riflette un cambiamento più ampio nella cultura digitale. Un recente studio del Pew Research Center ha rivelato che TikTok ospita più utenti millennial di quanto si pensasse, con la maggior parte degli utenti che ha tra i 30 e i 40 anni. Questi dati suggeriscono che, nonostante sia una piattaforma spesso associata ai giovanissimi, TikTok è principalmente utilizzato dai millennial, evidenziando la loro influenza sulla piattaforma. TIKTOK CREA CONNESSIONI NELLA VITA REALE ATTRAVERSO SPAZI DIGITALI Molti giovani, soprattutto con l’avvento dello smartworking, stanno affrontando la solitudine a causa della mancanza di luoghi tradizionali di incontro sociale. TikTok offre una soluzione a questo problema mettendo in evidenza le interazioni tra pari e facilitando le connessioni offline, come club di running e incontri di cinefili, per trasformare le relazioni online in comunità reali. Ad esempio, gruppi come The Cinema Sorority e Friends on Purpose sono nati grazie a TikTok e offrono l'opportunità a persone con interessi simili di connettersi di persona. I fondatori di questi gruppi, motivati dalla propria solitudine, mirano a promuovere comunità genuine piuttosto che cercare lo status di influencer. Questo trend è in parte dovuto anche alla crescente ricerca da parte dei consumatori di contenuti più autentici, come risposta alla saturazione eccessiva dell'influencer marketing. LO STRESS È FUORI, LA GIOIA È ENTRATA Il panorama delle esperienze vissute negli ultimi anni ha posto una forte sfida ai Millennials e alla Generazione Z. Non sorprende quindi che, nel 2024, la ricerca di gioia e contenuti positivi stia diventando una tendenza predominante. Su piattaforme come TikTok, l'audience desidera creare uno spazio autentico arricchito da contenuti significativi e ottimisti. Per raggiungere questo obiettivo, spesso si fa ricorso all'umorismo e alla parodia. Inoltre, un modo rapido per diffondere il buonumore è condividere piccoli momenti di gratitudine o proporre soluzioni a problemi comuni. In questo contesto, è emerso il trend dei #glimmers, che celebra piccoli momenti di gioia e serenità nella vita quotidiana. I glimmer sono fugaci attimi di luce che hanno un impatto positivo sul benessere emotivo, contrastando con i trigger negativi. Su TikTok, i glimmer riguardano principalmente la natura e momenti di quiete, diventando una preziosa fonte di conforto e positività in un periodo di crisi e difficoltà.