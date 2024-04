Roma: cassonetti, auto e bancomat a fuoco

Nella notte, intorno alle ore 4:00, il quartiere Tuscolano di Roma è stato teatro di una serie di incendi dolosi. In viale Giulio Agricola e nelle zone adiacenti, un gruppo di giovani, presumibilmente legati all'area anarchica, ha incendiato tre cassonetti posizionati al centro della strada e un'automobile, che è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno inoltre danneggiato una campana per la raccolta del vetro e uno sportello bancomat dell'ufficio postale locale. Anche la vetrina di una filiale di Banca Intesa ha subito danni.

La Polizia Scientifica è intervenuta sul posto per i rilievi e, al momento, non si segnalano persone ferite. Le indagini sono in corso per identificare gli autori degli incendi. Durante l'azione sono state scoperte due scritte: "Anna e Alfredo liberi" in viale Giulio Agricola e "Nessuna pace per chi vive di guerra" sulla filiale di Banca Intesa. Altri danni sono stati riscontrati al postamat delle Poste in via Lucio Papirio e ai bancomat e alle vetrine di Banca Intesa e Deutsche Bank in via Anicio Gallo.